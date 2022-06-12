З'явилися знімки воронок і залишки рашистських боєприпасів, якими усіяні береги лиманів і Чорного моря в Одеській області.
Фото опублікував еколог і співробітник Національного природного парку "Тузловські лимани" Іван Русєв.
У коментарі він зазначив, що раніше в цю пору в мальовничому ландшафті нацпарку – на мілководдях лиманів і узбережжі Чорного моря, завжди було багато птахів, Завжди були гнізда рідкісних видів, завжди звучали мелодії дикої природи, завжди відпочивали люди.
"А зараз сумно і тільки багато, багато воронок від рашистських ракет і Мін, і тисячі тисяч осколків, що вбивають все живе навколо. І тому хочу звернутися до всіх друзів нацпарку, до всіх тих, хто раніше, до війни відвідував ці території і зараз запитує мене, наших колег, чи є можливість відпочити в парку, відпочити на узбережжі лиманів або моря? Ні, зараз небезпечно, а в деяких місцях категорично заборонено", — написав він.
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Також повідомлялось, що окупанти змінили тактику після невдачі в Чорному морі.
Крім того Politeka.net писала, що корабельне угрупуванная ворога переформатовується в Чорному морі.