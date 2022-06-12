Появились снимки воронок и остатки рашистских боеприпасов, которыми усеяны берега лиманов и Черного моря в Одесской области.

Фото опубликовал эколог и сотрудник Национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев.

В комментарии он отметил, что раньше в эту пору в живописном ландшафте нацпарка – на мелководьях лиманов и побережье Черного моря, всегда было много птиц, всегда были гнезда редких видов, всегда звучали мелодии дикой природы, всегда отдыхали люди.

"А сейчас грустно и только много, много воронок от рашистских ракет и мин, и тысячи тысяч осколков, убивающих все живое вокруг. И поэтому хочу обратиться ко всем друзьям нацпарка, ко всем тем, кто раньше, до войны посещал эти территории и сейчас спрашивает меня, наших коллег, есть ли возможность отдохнуть в парке, отдохнуть на побережье лиманов или моря? Нет, сейчас опасно, а в некоторых местах категорически запрещено", — написал он.

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