В Измаиле по улице Шевченко камера наружного видеонаблюдения засняла момент падения ребенка из окна второго этажа многоэтажного дома.

Видеозапись выложил телеграм-канал “Одесса новости”

Что именно произошло до момента падения, достоверно неизвестно. Вероятно, малыш оперся на москитную сетку, которая открылась, не выдержав вес ребенка.

В состоянии шока мальчик вскочил и убежал в подъезд, где сильно кричал от испуга. На крик выбежали соседи, которые донесли пострадавшего до квартиры и передали ничего не подозревающей маме.

Для диагностики состояния мальчика его госпитализировали в больницу на скорой. К счастью, обследование не показало ничего серьезного – несколько царапин.

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