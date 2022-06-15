В Измаиле по улице Шевченко камера наружного видеонаблюдения засняла момент падения ребенка из окна второго этажа многоэтажного дома.
Видеозапись выложил телеграм-канал “Одесса новости”
Что именно произошло до момента падения, достоверно неизвестно. Вероятно, малыш оперся на москитную сетку, которая открылась, не выдержав вес ребенка.
В состоянии шока мальчик вскочил и убежал в подъезд, где сильно кричал от испуга. На крик выбежали соседи, которые донесли пострадавшего до квартиры и передали ничего не подозревающей маме.
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Для диагностики состояния мальчика его госпитализировали в больницу на скорой. К счастью, обследование не показало ничего серьезного – несколько царапин.
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