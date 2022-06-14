Поліція оголосила в розшук уродженця рф Халіда Мусаєва за посягання на територіальну цілісність України і створення злочинної організації в Одеській області.

Про це повідомляють в Національній поліції України.

Члени його банди здійснювали замовні вбивства, розбійні напади, вимагання, викрадення людей, а також займалися збутом наркотиків. Також фігурантам інкримінують контрабанду зброї та боєприпасів.

Розшукуваний співпрацював з російськими окупантами і робив дії для зміни меж території України.

Чоловікові повідомили про підозру за ч.5 Ст. 27, ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 255. Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Якщо у вас є інформація про місцезнаходження Мусаєва Халіда Абдулваха, просимо повідомити на спецлінію 102", — підкреслили в поліції.

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