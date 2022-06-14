Полиция объявила в розыск уроженца рф Халида Мусаева за посягательство на территориальную целостность Украины и создание преступной организации в Одесской области.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Члены его банды совершали заказные убийства, разбойные нападения, вымогательства, похищения людей, а также занимались сбытом наркотиков. Также фигурантам инкриминируют контрабанду оружия и боеприпасов.

Разыскиваемый сотрудничал с российскими оккупантами и предпринимал действия для изменения границ территории Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 255. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Если у вас есть информация о местонахождении Мусаева Халида Абдулваха, просим сообщить на спецлинию 102", — подчеркнули в полиции.

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