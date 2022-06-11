Ексголові Кілійської районної адміністрації на Одещині повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, колишній чиновник передав шість природно-заповідних земельних ділянок, розташованих на узбережжі Чорного моря, у приватну власність під будівництво дач. Всього чоловік "виділив" майже 0,6 га. Одну з ділянок ексголова подарував власній матері.

У прокуратурі зазначили, що всі землі передавалися до присвоєння кадастрових номерів. Також не розроблялися проєкти землеустрою, а розпорядження про передачу земель були підписані "заднім" числом. Всього чоловік завдав державі шкоди на понад три млн грн.

Наразі колишній голова району перебуває під вартою. Такий запобіжний захід йому обрали 10 червня. Чоловіка звинувачують у порушенні ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

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