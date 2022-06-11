Ексголові Кілійської районної адміністрації на Одещині повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.
Про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.
За даними слідства, колишній чиновник передав шість природно-заповідних земельних ділянок, розташованих на узбережжі Чорного моря, у приватну власність під будівництво дач. Всього чоловік "виділив" майже 0,6 га. Одну з ділянок ексголова подарував власній матері.
У прокуратурі зазначили, що всі землі передавалися до присвоєння кадастрових номерів. Також не розроблялися проєкти землеустрою, а розпорядження про передачу земель були підписані "заднім" числом. Всього чоловік завдав державі шкоди на понад три млн грн.
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Наразі колишній голова району перебуває під вартою. Такий запобіжний захід йому обрали 10 червня. Чоловіка звинувачують у порушенні ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
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