Экс-главе Килийской районной администрации в Одесской области сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением.
Об этом сообщили в пресслужбе Одесской областной прокуратуры.
По данным следствия, бывший чиновник передал шесть природно-запроведных земельных участков, расположенных на побережье Черного моря, в частную собственность под строительство дач. Всего мужчина "выделил" почти 0,6 га. Один из участков екс-глава подарил собственной матери.
В прокуратуре отметили, что все земли передавались к присвоению кадастровых номеров. Также не разрабатывались проекты землеустройства, а распоряжения о передаче земель были подписаны "задним" числом. Всего мужчина нанес государству ущерб на более чем три млн грн.
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Сейчас бывший глава района находится под стражей. Такую меру пресечения ему избрали 10 июня. Мужчину обвиняют в нарушении ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, мотострелковая бригада повторила судьбу русских морпехов, которые лезли на Одессу.
Также сообщалось, что оккупанты сменили тактику после неудачи в Черном море.
Кроме того Politeka.net писала, что корабельная группировка врага переформатируется в Черном море.