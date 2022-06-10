Прес-секретар Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук вирішив пояснити щодо вручення повісток.
"Фейк: Зупинили на вулиці та вручили повістку. Законом таке не передбачено!
Насправді: Під час загальної мобілізації в Україні громадяни країни отримують повістки про призов на військову службу не лише за місцем проживання, роботи, а й на вулицях або ж на блокпостах. Такий формат не суперечить закону.
Фейк: Тримай повістку. Збирайся на війну!
Насправді: У повістці визначається дата і час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії. Вручення повістки не означає мобілізацію. Насамперед виклик до військкомату – для перевірки даних громадянина і визначення його придатності до служби.
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Насправді: За неявку до військкомату без поважних причин передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу від 1700 до 3400 грн.
За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації загрожує кримінальна відповідальність від 3 до 5 років", - попередив Братчук.
Нагадаємо, мотострілецька бригада повторила долю російських морпіхів, які лізли на Одесу.
Також повідомлялось, що окупанти змінили тактику після невдачі в Чорному морі.
Крім того Politeka.net писала, що корабельне угрупуванная ворога переформатовується в Чорному морі.