Пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук решил объяснить относительно вручения повесток.

"Фейк: остановили на улице и вручили повестку. Законом такое не предусмотрено!

На самом деле: во время всеобщей мобилизации в Украине граждане страны получают повестки о призыве на военную службу не только по месту жительства, работы, но и на улицах или же на блокпостах. Такой формат не противоречит закону.

Фейк: Держи повестку. Собирайся на войну!

На самом деле: в повестке определяется дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии. Вручение повестки не означает мобилизацию. Прежде всего вызов в военкомат - для проверки данных гражданина и определения его пригодности к службе.

Фейк: выбросил повестку. Спрятался в деревне, никто меня не найдет!

На самом деле: за неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 1700 до 3400 грн.

За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации грозит уголовная ответственность от 3 до 5 лет", - предупредил Братчук.

Напомним, мотострелковая бригада повторила судьбу русских морпехов, которые лезли на Одессу.

Также сообщалось, что оккупанты сменили тактику после неудачи в Черном море.

Кроме того Politeka.net писала, что корабельная группировка врага переформатируется в Черном море.