Чотири жителі Ізмаїльського району підозрюються в розбійному нападі.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

За даними слідства, в Ізмаїлі підозрювані напали на двох переселенців з Миколаєва, які знаходилися в припаркованому автомобілі.

Злочинці зі зброєю витягли жертв з салону, повалили на землю і побили їх, вимагаючи віддати їм цінні речі і гроші.

Таким чином вони привласнили майно потерпілих на загальну суму майже 750 тисяч гривень. Після цього зникли на авто біженців.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, мотострілецька бригада повторила долю російських морпіхів, які лізли на Одесу.

Також повідомлялось, що Сергій Братчук розкрив, скільки любителів росіян знайшлося на півдні України.

Крім того Politeka.net писала, що Україна може знищити всі бойові кораблі Чорноморського флоту: що для цього потрібно.