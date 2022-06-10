Четыре жителя Измаильского района подозреваются в разбойном нападении.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По данным следствия, в Измаиле подозреваемые напали на двух переселенцев из Николаева, которые находились в припаркованном автомобиле.
Преступники с оружием вытащили жертв из салона, повалили на землю и избили их, требуя отдать им ценные вещи и деньги.
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Таким образом они присвоили имущество потерпевших на общую сумму почти 750 тысяч гривен. После этого скрылись на авто беженцев.
Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
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