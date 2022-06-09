Там, за словами спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, знаходиться декілька носіїв ракет морського базування типу «Калібр».

«Тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги», - в черговий раз закликав українців Братчук.

Крім того спікер Одеської ОВА озвучив «дуже цікаву статистику».

«Так от: найбільше не люблять росіян в Західній та в нашій з вами Південній Україні», - повідомив Братчук, додавши, що тих, хто відноситься до росіян позитивно по одному відсотку і на Заході, і на Півдні.

«Мені цікаво, хто той один відсоток. Але знайдемо і іїх. І ще одне: росіїї не довіряють, її не люблять, не поважають або ненавидять 92 відсотка українців. Хоча, здається, що навіть цей відсоток має бути ще більшим», - зазначив Братчук.

Додамо, що за результатами того ж великого дослідження, на окупованих після 24 лютого територіях росіян також не люблять. Там до неї погано ставляться 82 відсотка опитуваних. При цьому про своє добре ставлення до рф повідомили 6%.

Нагадаємо, мотострілецька бригада повторила долю російських морпіхів, які лізли на Одесу.

Також повідомлялось, що окупанти змінили тактику після невдачі в Чорному морі.

Крім того Politeka.net писала, що корабельне угрупуванная ворога переформатовується в Чорному морі.