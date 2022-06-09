Там, по словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, находится несколько носителей ракет морского базирования типа «Калибр».
"Поэтому не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", - в очередной раз призвал украинцев Братчук.
Кроме того спикер Одесской ОВА озвучил "очень интересную статистику".
«Так вот: больше всего не любят русских в Западной и в нашей с вами Южной Украине», - сообщил Братчук, добавив, что тех, кто относится к русским положительно по одному проценту и на Западе, и на Юге.
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
"Намерение только одно": боец раскрыл, что на самом деле нужно россиянам в Украине
Кароль честно рассказала, что потеряла из-за вторжения и как справляется теперь: "Я себе запретила..."
Тело ребенка нашли отдыхающие: количество жертв трагедий на воде стремительно растет, названы цифры
Дорофеева наглядно показала, чего ей сейчас не хватает: "Я скучаю по..."
"Мне интересно, кто этот один процент. Но найдем и их. И еще одно: россии не доверяют, ее не любят, не уважают или ненавидят 92 процента украинцев. Хотя, кажется, что даже этот процент должен быть еще больше", - отметил Братчук.
Добавим, что по результатам того же большого исследования, на оккупированных после 24 февраля территориях россиян также не любят. Там к ней плохо относятся 82 процента опрошенных. При этом о своем хорошем отношении к рф сообщили 6%.
Напомним, мотострелковая бригада повторила судьбу русских морпехов, которые лезли на Одессу.
Также сообщалось, что оккупанты сменили тактику после неудачи в Черном море.
Кроме того Politeka.net писала, что корабельная группировка врага переформатируется в Черном море.