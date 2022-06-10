Незважаючи на ганебні втрати десантного корабля "Саратов" і крейсера "Москва", Чорноморський флот рф все ще несе загрозу українським містам.

Чорноморський флот росії, незважаючи на втрати кораблів, зберігає здатність завдавати ударів по українських і прибережних цілях. При цьому Україна здатна потопити весь флот рф. Військовий експерт Олег Жданов в ефірі програми "Фейгін LIVE" розповів, що для цього потрібно.



Олег Жданов пояснив, що для цього потрібно, щоб у нас на озброєнні з'явилися ракети Harpoon, які можуть вражати цілі на відстані 500 кілометрів.

Експерт також розповів, що за наявності ракет Harpoon, дальністю 500 км, Україна може знищити всі бойові кораблі Чорноморського флоту, які мають водотоннажність понад 1000 тонн.

За допомогою ракетного комплексу Harpoon можуть бути знищені і підводні човни рф, так як вони дизельні і тому повинні періодично спливати на поверхню для підзарядки акумуляторів.

Варто зазначити, що Україна вже отримала від партнерів, придбала на ринку, виготовила та передала Збройним силам значну кількість зброї. Її вистачило б для переможної оборони від будь-якої армії в Європі, але не від рф.

Нагадаємо, нова біда обрушилася на українців в окупованих містах.

Як Politeka повідомляла, проблема наздогнала окупантів у розпал наступу.

Також Politeka писала, що підрозділ окупантів після розгрому на Харківщині передумав воювати.