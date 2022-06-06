Правоохоронці розшукують жителя Ізмаїла Савченко Мирослава, 2011 року народження, який 5 червня вийшов грати біля будинку і зник.

Про це повідомили у прес-службі територіального відділу поліції.

Прикмета: зріст 140 см, волосся русяве. Був одягнений: у сіру футболку, чорні шорти і шльопанці.

"Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопчика, просимо зателефонувати в Ізмаїльський районний відділ поліції в Одеській області за телефонами: (096) 458 76 32, (048-41)7-53-63 і "102".",- закликали в поліції.

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