Правоохранители разыскивают жителя Измаила Савченко Мирослава, 2011 года рождения, который 5 июня вышел играть возле дома и пропал.
Об этом сообщили в пресс-службе территориального отдела полиции.
Приметы: рост 140 см, волосы русые. Был одет: в серую футболку, черные шорты и шлепки.
“Уважаемые граждане! Если вы владеете любой информацией о местонахождении мальчика, просим позвонить в Измаильский районный отдел полиции в Одесской области по телефонам: (096) 458 76 32, (048-41)7-53-63 и «102».”, – призвали в полиции.
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