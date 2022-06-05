В Одесі біля нічного клубу під час комендантської години сталася бійка.

Про це повідомив у зверненні керівник Одеської ОВА Максим Марченко.

Він закликав відповідні служби негайно відреагувати на цей випадок:

"У той час, як ворог наносить по нас ракетні удари, коли наші захисники гинуть на полі бою, отримують поранення, не пускаючи орду в нашу область, деякі особи влаштовують бійки біля нічних клубів, порушуючи правила комендантської години та правила роботи, які встановлені для цих закладів. Ми ніколи не закриваємо очі на ці випадки".

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