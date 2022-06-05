В Одессе возле ночного клуба во время комендантского часа произошла драка.
Об этом сообщил в обращении руководитель Одесской ОВА Максим Марченко.
Он призвал соответствующие службы немедленно отреагировать на этот случай:
"В то время, как враг наносит по нам ракетные удары, когда наши защитники гибнут на поле боя, получают ранения, не пуская орду в нашу область, некоторые лица устраивают драки возле ночных клубов, нарушая правила комендантского часа и правила работы, которые установлены для этих заведений. Мы никогда не закрываем глаза на эти случаи".
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Также сообщалось, что российская пропагандистка Марина Овсянникова приехала в Одессу.
Кроме того, Politeka.net писала, что разведка рассекретила новую хитрость русских вокруг Одессы и блокады Черного моря.