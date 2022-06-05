В Одессе возле ночного клуба во время комендантского часа произошла драка.

Об этом сообщил в обращении руководитель Одесской ОВА Максим Марченко.

Он призвал соответствующие службы немедленно отреагировать на этот случай:

"В то время, как враг наносит по нам ракетные удары, когда наши защитники гибнут на поле боя, получают ранения, не пуская орду в нашу область, некоторые лица устраивают драки возле ночных клубов, нарушая правила комендантского часа и правила работы, которые установлены для этих заведений. Мы никогда не закрываем глаза на эти случаи".

Напомним, в Одессе запустили фейерверк во время воздушной тревоги: стал известен мотив.

Также сообщалось, что российская пропагандистка Марина Овсянникова приехала в Одессу.

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