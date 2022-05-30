Попри війну та ракетні удари по туристичній інфраструктурі в Одеській області готуються до літнього сезону.
Як передає Супільне, наприклад власники однієї з баз відпочинку у Сергіївці Одеської області цьогоріч вирішили відкривати бізнес попри війну.
На території є басейн – альтернатива закритим пляжам. Адміністраторка Надія Рудницька розповіла про те, що вагалися довго, адже за рахунок бази живе її сім’я і люди, яким вони дають роботу.
"Взагалі, це таке складне питання, але треба жити, треба людям працювати й хочеться якось підбадьорити тих, хто хоче відпочити, тих, хто хоче відволіктися від буднів і найстрашнішого, що в нашій країні відбувається. Тому вирішили відкритися, потрошечки дати людям працювати", – розповіла вона.
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Ціни для відвідувачів залишили такими ж, які були й торік. Працівники бази сподіваються, що до них приїде частина постійних клієнтів. Перші відпочивальники вже прибули на відпочинок.
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