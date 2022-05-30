Несмотря на войну и ракетные удары по туристической инфраструктуре в Одесской области готовятся к летнему сезону.

Как передает Супільне, например владельцы одной из баз отдыха в Сергеевке Одесской области в этом году решили открывать бизнес несмотря на войну.

На территории есть бассейн-альтернатива закрытым пляжам. Администратор Надежда Рудницкая рассказала о том, что колебались долго, ведь за счет базы живет ее семья и люди, которым они дают работу.

"Вообще, это такой сложный вопрос, но надо жить, надо людям работать и хочется как-то подбодрить тех, кто хочет отдохнуть, тех, кто хочет отвлечься от будней и страшного, что в нашей стране происходит. Поэтому решили открыться, немножечко дать людям работать", - рассказала она.

Цены для посетителей оставили такими же, какие были и в прошлом году. Работники базы надеются, что к ним приедет часть постоянных клиентов. Первые отдыхающие уже прибыли на отдых.

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