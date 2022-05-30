Загроза Одещині з боку невизнаного Придністров'я зменшилась через провал мобілізації населення.

Так прокоментував ситуацію речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі Радіо НВ.

«Придністровці вважають, що росія, як завжди, буде їх використовувати як гарматне м’ясо, а на фарш ніхто не хоче йти… Тож після кількох провокацій (з боку спецслужб рф – ред.), в тому числі обстрілу місцевого так званого "Міністерства державної безпеки", багато хто придністровців поспішили виїхати в Україну та Молдову.

Сергій Братчук

Очевидно, провалом мобілізації обумовлена й відставка так званого "уряду" Придністров'я, бо російські куратори не отримали очікуваних результатів», - зазначив Братчук.

Популярні новини зараз

Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"

"Сподіваємося, в ньому були як мінімум 2 генерали": ЗСУ приземлили дуже рідкісну "пташку" окупантів, фото

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині зриває плани окупантів: з'ясувалися наслідки операції

Кремль безуспішно намагався зірвати постачання зброї Україні: подробиці таємних переговорів

"Він же дитиною був": юного Героя з Дніпропетровщини вбили в полоні
Показати ще

армія придністров'я війська

Нагадаємо, Братчук розповів, як Одеса готова зустрічати окупантів: "З пластиковими квітами".

Крім того, тероборонці Одеси зіткнулися з ворогом.

Також розвідка розсекретила нову хитрість росіян довкола Одеси та блокади Чорного моря.