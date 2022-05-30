Загроза Одещині з боку невизнаного Придністров'я зменшилась через провал мобілізації населення.
Так прокоментував ситуацію речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі Радіо НВ.
«Придністровці вважають, що росія, як завжди, буде їх використовувати як гарматне м’ясо, а на фарш ніхто не хоче йти… Тож після кількох провокацій (з боку спецслужб рф – ред.), в тому числі обстрілу місцевого так званого "Міністерства державної безпеки", багато хто придністровців поспішили виїхати в Україну та Молдову.
Очевидно, провалом мобілізації обумовлена й відставка так званого "уряду" Придністров'я, бо російські куратори не отримали очікуваних результатів», - зазначив Братчук.
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Нагадаємо, Братчук розповів, як Одеса готова зустрічати окупантів: "З пластиковими квітами".
Крім того, тероборонці Одеси зіткнулися з ворогом.
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