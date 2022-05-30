Угроза Одесской области со стороны непризнанного Приднестровья уменьшилась из-за провала мобилизации населения.

Так прокомментировал ситуацию спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире Радио НВ.

«Приднестровцы считают, что россия, как всегда, будет их использовать как пушечное мясо, а на фарш никто не хочет идти... Поэтому после нескольких провокаций (со стороны спецслужб рф – ред.), в том числе обстрела местного так называемого "Министерства государственной безопасности", многие приднестровцев поспешили выехать в Украину и Молдову.

Очевидно, провалом мобилизации обусловлена и отставка так называемого "правительства" Приднестровья, потому что российские кураторы не получили ожидаемых результатов», - отметил Братчук.

Напомним, Братчук рассказал, как Одесса готова встречать оккупантов: "С пластиковыми цветами".

Кроме того, тероборонцы Одессы столкнулись с врагом.

Также разведка рассекретила новую хитрость россиян вокруг Одессы и блокады Черного моря.