Угроза Одесской области со стороны непризнанного Приднестровья уменьшилась из-за провала мобилизации населения.
Так прокомментировал ситуацию спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире Радио НВ.
«Приднестровцы считают, что россия, как всегда, будет их использовать как пушечное мясо, а на фарш никто не хочет идти... Поэтому после нескольких провокаций (со стороны спецслужб рф – ред.), в том числе обстрела местного так называемого "Министерства государственной безопасности", многие приднестровцев поспешили выехать в Украину и Молдову.
Очевидно, провалом мобилизации обусловлена и отставка так называемого "правительства" Приднестровья, потому что российские кураторы не получили ожидаемых результатов», - отметил Братчук.
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Напомним, Братчук рассказал, как Одесса готова встречать оккупантов: "С пластиковыми цветами".
Кроме того, тероборонцы Одессы столкнулись с врагом.
Также разведка рассекретила новую хитрость россиян вокруг Одессы и блокады Черного моря.