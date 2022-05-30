У понеділок, 30 травня, вночі та вранці російські війська обстріляли ракетами міст через Дністровський лиман на Одещині.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник Одеської ОВ Сергій Братчук.
Постраждалих нема. Пошкоджено приватні будинки.
«Вночі і на світанку на Одещині ворог знову завдав двох ракетних ударів. Відчайдушно продовжуючи руйнувати непрацюючий міст через Дністровський лиман, рашисти потрапили в цей розбитий раніше шлях», — сказано в повідомленні.
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Одеський військовий аналітик Олександр Коваленко розповів, з чим це може бути пов'язано:
"Міст через Затоку, мабуть, для російських окупантів став певним фетишем. Вони продовжують по ньому бити, час від часу, раз-по-раз.
Прояв комплексу неповноцінності, який із цікавістю вивчив Фрейд, але не судилося. Міст у Затоці став особистим ворогом путіна?".
Нагадаємо, Братчук розповів, як Одеса готова зустрічати окупантів: "З пластиковими квітами".
Крім того, тероборонці Одеси зіткнулися з ворогом.
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