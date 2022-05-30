В понедельник, 30 мая, ночью и утром российские войска обстреляли ракетами мост через Днестровский лиман в Одесской области.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Одесской ОВ Сергей Братчук.
Пострадавших нет. Повреждены частные дома.
"Ночью и на рассвете в Одесской области враг снова нанес два ракетных удара. Отчаянно продолжая разрушать неработающий мост через Днестровский лиман, рашисты попали в этот разбитый ранее путь», — сказано в сообщении.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Контрнаступление ВСУ на Херсонщине срывает планы оккупантов: выяснились последствия операции
Враг пытается окружить силы ВСУ и снимает с хранения технику: где готовится наступление
Кремль безуспешно пытался сорвать поставки оружия Украине: подробности тайных переговоров
Путинские войска допустили фатальную ошибку: чем для рф обернется штурм Северодонецка
Одесский военный аналитик Александр Коваленко рассказал с чем это может быть связано:
"Мост через Затоку, видимо, для российских оккупантов стал неким фетишем. Они продолжают по нему бить, время от времени, раз-по-раз.
Проявление комплекса неполноценности, который с интересом изучил Фрейд, но не суждено. Мост в Заливе стал личным врагом путина?"
Напомним, Братчук рассказал, как Одесса готова встречать оккупантов: "С пластиковыми цветами".
Кроме того, тероборонцы Одессы столкнулись с врагом.
Также разведка рассекретила новую хитрость россиян вокруг Одессы и блокады Черного моря.