В понедельник, 30 мая, ночью и утром российские войска обстреляли ракетами мост через Днестровский лиман в Одесской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Одесской ОВ Сергей Братчук.

Пострадавших нет. Повреждены частные дома.

"Ночью и на рассвете в Одесской области враг снова нанес два ракетных удара. Отчаянно продолжая разрушать неработающий мост через Днестровский лиман, рашисты попали в этот разбитый ранее путь», — сказано в сообщении.

Одесский военный аналитик Александр Коваленко рассказал с чем это может быть связано:

"Мост через Затоку, видимо, для российских оккупантов стал неким фетишем. Они продолжают по нему бить, время от времени, раз-по-раз.

Проявление комплекса неполноценности, который с интересом изучил Фрейд, но не суждено. Мост в Заливе стал личным врагом путина?"

Напомним, Братчук рассказал, как Одесса готова встречать оккупантов: "С пластиковыми цветами".

Кроме того, тероборонцы Одессы столкнулись с врагом.

Также разведка рассекретила новую хитрость россиян вокруг Одессы и блокады Черного моря.