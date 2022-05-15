В останні дні спостерігається значне зменшення числа повітряних тривог і прильотів ворожих ракет на територію Одеської області, та й усієї України.

Про це у своєму відеозверненні повідомив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, зараз рашисти розшукують старі радянські ракети по всі території Росії. Запаси нових "високоточних ""калібрів», «оніксів» і "Іскандерів" підійшли до критичних позначок.

Останні обстріли Одеси, наприклад, 7, 8 і 9 травня проводилися вже старими радянськими екземплярами. І хоча по паперах таких ракет в країни-агресора ще сотні, якщо не тисячі, далеко не всі з них здатні долетіти до мети, якщо взагалі можуть літати.

Проте ракетна загроза не зникла, і одесити повинні серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги і якомога швидше направлятися в Укриття в разі небезпеки.

Нагадаємо, в Одесі спіймали "друзів" російських військових.

Також Politeka.net писала, що розкрито ймовірні плани ворога на Одесу і область - кораблі з півсотнею ракет знаходяться в боєготовності.

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