В останні дні спостерігається значне зменшення числа повітряних тривог і прильотів ворожих ракет на територію Одеської області, та й усієї України.
Про це у своєму відеозверненні повідомив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.
За його словами, зараз рашисти розшукують старі радянські ракети по всі території Росії. Запаси нових "високоточних ""калібрів», «оніксів» і "Іскандерів" підійшли до критичних позначок.
Останні обстріли Одеси, наприклад, 7, 8 і 9 травня проводилися вже старими радянськими екземплярами. І хоча по паперах таких ракет в країни-агресора ще сотні, якщо не тисячі, далеко не всі з них здатні долетіти до мети, якщо взагалі можуть літати.
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Нові жорсткі штрафи від 170 до 17000 гривень чекають на українців: подробиці законопроекту
"Під'їхав страшний танковий батальйон": росіяни готуються до наступу відразу на декількох напрямках
"Після цього точно все": названо сценарії завершення війни, окупанти видихаються
Можуть влаштувати другий Маріуполь: названо найнебезпечнішу для ЗСУ ділянку фронту
Проте ракетна загроза не зникла, і одесити повинні серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги і якомога швидше направлятися в Укриття в разі небезпеки.
Нагадаємо, в Одесі спіймали "друзів" російських військових.
Також Politeka.net писала, що розкрито ймовірні плани ворога на Одесу і область - кораблі з півсотнею ракет знаходяться в боєготовності.
Також Politeka.net писала, що у Чорному морі помітили кораблі і підводні човни окупантів: чого треба остерігатися одеситам.