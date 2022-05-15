В последние дни наблюдается значительное уменьшение числа воздушных тревог и прилетов вражеских ракет на территорию Одесской области, да и всей Украины.

Об этом в своем видеообращении сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, сейчас рашисты разыскивают старые советские ракеты по все территории россии. Запасы новых «высокоточных» «Калибров», «Ониксов» и «Искандеров» подошли к критическим отметкам.

ракета, обстрел, война

Последние обстрелы Одессы, например, 7, 8 и 9 мая проводились уже старыми советскими экземплярами. И хотя по бумагам таких ракет в страны-агрессора еще сотни, если не тысячи, далеко не все из них способны долететь до цели, если вообще могут летать.

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Тем не менее ракетная угроза не исчезла, и одесситы должно серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и как можно скорее направляться в укрытие в случае опасности.

Одесса, ракетний удар, пожар, спасатели

Напомним, в Одессе поймали "друзей" российских военных.

Также Politeka.net писала, что раскрыты вероятные планы врага на Одессу и область - корабли с полусотней ракет находятся в боеготовности.

Также Politeka.net писала, что в Черном море заметили корабли и подводные лодки оккупантов: чего надо остерегаться одесситам.