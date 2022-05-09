Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает оперативное командование «Південь».

Согласно сообщению, корабельная группировка флота противника насчитывает по меньшей мере 6 кораблей и 2 подводных лодки, находящихся в готовности к нанесению ракетных ударов, так как снаряжены более чем сотней крылатых ракет.

«Не подвергайте себя опасности, следуйте алгоритму действий при воздушной тревоге, не приближайтесь к подозрительных предметов и зон ограниченного доступа на побережье и в пограничные, доверяйте только официальным достоверным источникам информации, верьте в силы обороны и нашу общую Победу..», - предупредили в командовании.

Также сообщается, что подразделениями «Півдня» вовремя выявлена и сорвана попытка противника вывести группу разведки. В результате боя со стороны противника есть убитый, раненый и пленный. Кроме того над Херсоном и Одесчиной были сбиты беспилотные разведчики «Орлан-10» и ударный носитель ракет «Форпост», соответственно.

Вражеские потери за 8 мая: 51 оккупант, 2 реактивные системы залпового огня, танк, зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С», 2 БПЛА и вертолет.

«Получено подтверждение о потерях врага накануне – это еще 56 рашистов,еще 3 реактивные системы залпового огня, 4 Бтра, 2 единицы автомобильной техники, а также существенно поврежден радиолокационный артиллерийский разведывательный комплекс «Зоопарк 2», - подчеркнули в Оперативном командовании «Південь».

Напомним, оккупанты нанесли серию ракетных ударов по Одессе.

Также Politeka.net писала, что выяснилось, кто помогал оккупантам атаковать город.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в Черном море потопили еще одну "консерву" оккупантов.