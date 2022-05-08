Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ збили чотири ракети, але були і руйнівні попадання.

Стало відомо про наслідки ракетних ударів окупантів 8 травня по Одеській області. Про це повідомив голова ОВА Максим Марченко.

Сьогодні з самого початку доби загарбники здійснили низку ракетних ударів по області. Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ збили чотири ракети.

«Але нажаль було попадання в житловий будинок, внаслідок чого поранена молода дівчина», - повідомив голова Одеської ОВА.

Крім того, в результаті обстрілів у Болградському районі зруйнована підстанція, через що в шести населених пунктах немає світла. Також пошкоджені цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури області.

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Додамо також, що Укрзалізниця повідомила, що усі потяги до Одеси тимчасово відмінено. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що з 8 по 10 травня у місті діє посилена комендантська година.

Також у цей період буде закрито залізничний вокзал Одеса-Головна.

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