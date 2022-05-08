У ніч на 8 травня в Одеській області працювали українські сили ППО та збили дві крилаті ракети окупантів.
Про це повідомляє спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
«Одеська область. Вночі наші сили ППО знищили дві ворожі ракети», – йдеться в повідомленні.
Місцевих жителів вкотре закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та не панікувати.
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Додамо, речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що загроза нових атак у регіоні залишається високою.
Саме тому він закликав місцевих мешканів не нехтувати повітряною тривогою, бути уважними й обережними. Представник ОДА просить дотримуватися правилами поведінки під час тривалої комендантської години, яка стартує 8 травня о 22:00, а закінчиться о 5:00 10 травня.
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