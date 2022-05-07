Зранку 7 травня над Одещиною ЗСУ збили ворожий безпілотник «Форпост».

Про це повідомили у службі зв’язків із громадськістю повітряного командування «Південь».

Зазначається, що ударний безпілотник знищили під час спроби розвідати розташування об’єктів цивільної та військової інфраструктури півдня країни.

Відомо, що безпілотник такого типу — дороговартісний. Апарат оцінюють у понад 7 мільйонів доларів.

Безпілотник «Форпост» може нести озброєння – контейнер із ракетою протитанкового ракетного комплексу.

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