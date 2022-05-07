Зранку 7 травня над Одещиною ЗСУ збили ворожий безпілотник «Форпост».

Про це повідомили у службі зв’язків із громадськістю повітряного командування «Південь».

Зазначається, що ударний безпілотник знищили під час спроби розвідати розташування об’єктів цивільної та військової інфраструктури півдня країни.

Одеса, пляж, військові, море

Відомо, що безпілотник такого типу — дороговартісний. Апарат оцінюють у понад 7 мільйонів доларів.

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Безпілотник «Форпост» може нести озброєння – контейнер із ракетою протитанкового ракетного комплексу.

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