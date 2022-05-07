Зранку 7 травня над Одещиною ЗСУ збили ворожий безпілотник «Форпост».
Про це повідомили у службі зв’язків із громадськістю повітряного командування «Південь».
Зазначається, що ударний безпілотник знищили під час спроби розвідати розташування об’єктів цивільної та військової інфраструктури півдня країни.
Відомо, що безпілотник такого типу — дороговартісний. Апарат оцінюють у понад 7 мільйонів доларів.
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Безпілотник «Форпост» може нести озброєння – контейнер із ракетою протитанкового ракетного комплексу.
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