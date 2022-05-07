Утром 7 мая над Одесской областью ВСУ сбили вражеский беспилотник «Форпост».

Об этом сообщили в службе связей с общественностью воздушного командования «Юг».

Отмечается, что ударный беспилотник уничтожили при попытке разведать расположение объектов гражданской и военной инфраструктуры юга страны.

Известно, что беспилотник такого типа — дорогостоящий. Аппарат оценивают в более 7 миллионов долларов.

Беспилотник «Форпост» может нести вооружение – контейнер с ракетой противотанкового ракетного комплекса.

Напомним, в Одессе и области усиливают комендантский час: сколько он продлится.

Также Politeka.net писала, что, по словам Олега Жданова, россияне могут воспользоваться "москитными" возможностями своего флота.

Кроме того Politeka.net сообщала, что молодой лейтенант из Одессы отдал свою жизнь за Украину.