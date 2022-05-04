2 травня, під час виконання бойового завдання, на Донеччині загинув колишній курсант Одеської військової академії Віталій Пестрак.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Віталію було 22 роки. У 2017 хлопець вступив до Військової академії в Одесі на факультет розвідки та спеціального призначення. У 2019 його зарахували на третій курс Навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони України ім. Черняховського.
Під час навчання Віталій Пестрак брав участь у Всеукраїнських змаганнях та чемпіонатах, був майстром спорту з паверліфтингу. У майбутньому планував виконати норматив майстра спорту міжнародного класу.
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Після випуску з університету Віталій Пестрак у званні лейтенанта потрапив на службу до однієї з бойових бригад Десантно-штурмових військ ЗС України на посаді командира роти.
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