Оперативное командование "Південь" сообщает об активизации сил противника в Черном море.
После нанесения ВСУ очередного удара по Змеиному, десантными скоростными катерами типа "Раптор" россияне пытались осуществить эвакуацию и пополнение личным составом своих остающихся на острове подразделений.
Остальные корабли и подлодка продолжают держать угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне.
Также в Одесской области враг продолжает отслеживание обстановки с применением блезпилотных разведчиков. Попаданием противовоздушной обороны вражеский прибор "Орлан-10" ликвидирован.
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Напомним, силы ПВО сбили "птичку" оккупантов вблизи Одессы.
Также Зеленский высказался о ракетном ударе кафиров по Одессе.
Сообщалось, что оккупанты задумали мятеж на 2 мая в Одессе: в полиции сообщили подробности.