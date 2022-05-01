Оперативное командование "Південь" сообщает об активизации сил противника в Черном море.

После нанесения ВСУ очередного удара по Змеиному, десантными скоростными катерами типа "Раптор" россияне пытались осуществить эвакуацию и пополнение личным составом своих остающихся на острове подразделений.

Остальные корабли и подлодка продолжают держать угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне.

Российский флот, Черное море, Крым

Также в Одесской области враг продолжает отслеживание обстановки с применением блезпилотных разведчиков. Попаданием противовоздушной обороны вражеский прибор "Орлан-10" ликвидирован.

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Напомним, силы ПВО сбили "птичку" оккупантов вблизи Одессы.

Также Зеленский высказался о ракетном ударе кафиров по Одессе.

Сообщалось, что оккупанты задумали мятеж на 2 мая в Одессе: в полиции сообщили подробности.