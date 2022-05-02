Рано утром второго мая у острова Змеиный Одесской области были уничтожены два русских катера типа Раптор.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два русских катера типа Раптор. Работает Байрактар. Вместе к победе!», - написал Главнокомандующий, опубликовавв также яркое видео ликвидации вражеских маломерных судов.

За считанные минуты видео собрало множество комментариев: «Молодцы, успехов! Бычки надеются», «Как хорошо горят!», «Это открытие пляжного сезона. Вместе к победе!», «Спонсор дайвинга в Черном море – ВСУ», «Змеиный будет для орков Чернобаевкой?».

Патрульные катера проекта 03160 «Раптор» относятся к кораблям 4-го ранга в ВМФ ВС России.

Катера предназначены для патрулирования, проведения поисково-спасательных операций, переброски десанта в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек в светлое и тёмное время суток при максимальном удалении до 100 миль от пункта базирования. Также они могут входить в состав большого десантного корабля или универсального десантного корабля, располагаясь в док-камере или на борту.

Напомним, в марте такой "Раптор" был отправлен на дно под Мариуполем.

Также сообщалось, что враг активизировался в Черном море после удара ВСУ по Змеиному.

Кроме того Politeka.net писала, что появилось объяснение, почему ПВО сработало не до конца во время атаки аэропорта в Одессе.