Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
«Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два русских катера типа Раптор. Работает Байрактар. Вместе к победе!», - написал Главнокомандующий, опубликовавв также яркое видео ликвидации вражеских маломерных судов.
За считанные минуты видео собрало множество комментариев: «Молодцы, успехов! Бычки надеются», «Как хорошо горят!», «Это открытие пляжного сезона. Вместе к победе!», «Спонсор дайвинга в Черном море – ВСУ», «Змеиный будет для орков Чернобаевкой?».
Патрульные катера проекта 03160 «Раптор» относятся к кораблям 4-го ранга в ВМФ ВС России.
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Катера предназначены для патрулирования, проведения поисково-спасательных операций, переброски десанта в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек в светлое и тёмное время суток при максимальном удалении до 100 миль от пункта базирования. Также они могут входить в состав большого десантного корабля или универсального десантного корабля, располагаясь в док-камере или на борту.
Напомним, в марте такой "Раптор" был отправлен на дно под Мариуполем.
Также сообщалось, что враг активизировался в Черном море после удара ВСУ по Змеиному.
Кроме того Politeka.net писала, что появилось объяснение, почему ПВО сработало не до конца во время атаки аэропорта в Одессе.