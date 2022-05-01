В местной администрации объяснили, почему ПВО сработали не до конца и ракеты все же повредили взлетную полосу аэропорта в Одессе.

Детали рассказал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире 24 канала.

Он сказал, что спасатели завершают ремонтировать взлетную полосу главного аэропорта Одессы, куда ударили российские ракеты. Однако полосу теперь нельзя использовать по назначению.

Спикер ОВА признался, что недавно Одесская область получила новые системы ПВО, они уже используются военными.

Почему ПВО сработали не до конца, Сергей Братчук объяснил, что:

1) Во время обстрела эти ПВО работали, но они не смогли "поймать" все ракеты. Оккупанты выпустили ракеты по аэропорту из берегового комплекса "Бастион", который расположен на территории оккупированного Крыма;

2) крылатые ракеты имели определенные технические параметры, которые позволяют маневрировать, чтобы обходить препятствия от ПВО;

3) Также повлияла скорость полета, ведь расстояние от Крыма не очень большая через море;

По его мнению, эти факторы и повлекли повреждение взлетной полосы, ракеты просто смогли избежать ПВО.

"Украине нужно больше современных средств ПВО. Это закрывает небо от ракет, самолетов и усиливает нашу безопасность", – сказал он.

Напомним, силы ПВО сбили "птичку" оккупантов вблизи Одессы.

Также Зеленский высказался о ракетном ударе кафиров по Одессе.

Сообщалось, что оккупанты задумали мятеж на 2 мая в Одессе: в полиции сообщили подробности.