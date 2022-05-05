Таку думку в ефірі «Україна 24» висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов, коментуючи спроби загарбників знищити міст через Дністровський лиман.

«Ескадра навряд чи наважиться підійти так близько до берега, тому що берегові комплекси є і ми будемо наносити ураження. Вони можуть скористатися «москітними» можливостями свого флоту. Це те, що ми почали будувати. Чому вони міст руйнують – бистрохідними катерами прорватися в Дністровський лиман і тоді висадку зробити. Це високо маневрені, малорозмірні цілі і з ними буде важче боротися» – пояснив Жданов.

За словами експерта, по ним треба застосовувати артилерію і Байрактари. Втім Жданов не впевнений, що Росіяя зважиться на таку авантюру без підтримки з суходолу.

«А те угруповання військ, що знаходиться в Придністров’ї не здатне оказати на нас суттєвий воєнний вплив. Тому це все може залишитися лише загрозами і демонстраційними діями, але не реальним десантом», - припустив Жданов.

Додамо, що в Головному управлінні розвідки Міноборони України також повідомили, що росіяни штучно нагнітають ситуацію в Придністров'ї.

«Усвідомлюючи відсутність помітних успіхів у так званій “спеціальній операції” проти України та ефективність дій українських підрозділів, окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я», - заявили в ГУР.

Нагадаємо, стало також відомо, скільки ще десантних кораблів залишилось у рф, щоб здійснити висадку десанта.

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