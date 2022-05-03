Батько загиблого внаслідок ракетного удару росіян 14-річного одесита розповів деталі трагедії.

Розповіддю батька хлопчика поділився у фейсбуці український політик, журналіст, екснардеп Ігор Мосійчук.

Зазначається, що підліток на ім'я В'ячеслав після оголошення повітряної тривоги не сховався в укритті, а побіг сповістити про небезпеку літніх сусідів. У підсумку старенькі врятувались, а хлопець загинув.

"Мій син залишився одним із тисяч українців-героїв. Йому було чотирнадцять років... Ти герой мій, ти герой України, ми любили тебе, любимо тебе і будемо любити, спочивай з миром", – написав батько.

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