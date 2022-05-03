Отец погибшего в результате ракетного удара россиян 14-летнего одессита рассказал детали трагедии.
Рассказом отца мальчика поделился в фейсбуке украинский политик, журналист, екснардеп Ігор Мосійчук.
Отмечается, что подросток по имени Вячеслав после объявления воздушной тревоги не укрылся в укрытии, а побежал известить об опасности пожилых соседей. В итоге старушки спаслись, а парень погиб.
"Мой сын остался одним из тысяч украинцев-героев. Ему было четырнадцать лет... Ты мой герой, ты герой Украины, мы любили тебя, любим тебя и будем любить, покойся с миром", – написал отец.
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