Отец погибшего в результате ракетного удара россиян 14-летнего одессита рассказал детали трагедии.

Рассказом отца мальчика поделился в фейсбуке украинский политик, журналист, екснардеп Ігор Мосійчук.

Отмечается, что подросток по имени Вячеслав после объявления воздушной тревоги не укрылся в укрытии, а побежал известить об опасности пожилых соседей. В итоге старушки спаслись, а парень погиб.

"Мой сын остался одним из тысяч украинцев-героев. Ему было четырнадцать лет... Ты мой герой, ты герой Украины, мы любили тебя, любим тебя и будем любить, покойся с миром", – написал отец.

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