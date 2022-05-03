Російські окупанти відчувають гостру нестачу людських і бойових ресурсів для своїх цілей.

Про це в телеграм-каналі пише військовий аналітик Олександр Коваленко.

За його словами, мова йде про брак – від 30 до 40 тис чоловік особового складу, які повинні будуть брати участь у наступі на Миколаїв і Одесу. Саме в наступі, а не утриманні території Херсонської області та наступних територій.

"Такої кількості резервних і свіжих БТГр у них немає. Найнебезпечніша група з усіх наявних, зафіксована в прикордонних з Україною районах Бєлгородської області 17 БТГр зі складу 1 та Західного ВО і Східного ВО. Але читайте правильно, а не те, що хочеться – найнебезпечніша група з усіх наявних.

Сухопутний коридор вони на Придністров'ї захотіли. А пупок не розв'яжеться? Хоча, він розв'язався ще 24 лютого", - заявив Коваленко.

Експерт також зазначає, що за минулу добу по території України були застосовані ракети Х-59, Х-101, Х-555, П-800 і Точка-У:

"Схоже, що російські окупанти остаточно дійшли до стадії недоторканного запасу ракет 9М723 ОТРК "Іскандер" і КР "калібр " і застосовують радянські запаси.

Примітно, що по Одесі та Одеській області в основному ведеться застосування П-800, а вчора були ще задіяні Х-555.

На Києві закінчилися Іскандери, на Одесі закінчаться П-800".

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