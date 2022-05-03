Российские оккупанты испытывают острую нехватку человеческих и боевых ресурсов для своих целей.

Об этом в телеграм-канале пишет военный аналитик Александр Коваленко.

По его словам, речь идет о нехватке – от 30 до 40 тыс человек личного состава, которые должны будут принимать участие в наступлении на Николаев и Одессу. Именно в наступлении, а не удержании территории Херсонской области и последующих территорий.

"Такого количества резервных и свежих БТГр у них нет. Самая опасная группа из всех имеющихся, зафиксирована в приграничных с Украиной районах Белгородской области 17 БТГр из состава 1 ТА Западного ВО и Восточного ВО. Но читайте правильно, а не то, что хочется – самая опасная группа из всех имеющихся.

Сухопутный коридор они на Приднестровье захотели. А пупок не развяжется? Хотя, он развязался ещё 24 февраля", - заявил Каваленко.

Эксперт также отмечает, что за прошедшие сутки по территории Украины были применены ракеты Х-59, Х-101, Х-555, П-800 и Точка-У:

"Похоже, что российские оккупанты окончательно дошли до стадии неприкосновенного запаса ракет 9М723 ОТРК «Искандер» и КР «Калибр» и применяют советские запасы.

Примечательно, что по Одессе и Одесской области в основном ведётся применение П-800, а вчера были ещё задействованы Х-555.

На Киеве закончились Искандеры, на Одессе закончатся П-800".

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