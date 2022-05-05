Такое мнение в эфире «Украина 24» высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, комментируя попытки захватчиков уничтожить мост через Днестровский лиман.

"Эскадра вряд ли решится подойти так близко к берегу, потому что береговые комплексы есть и мы будем наносить поражение. Они могут воспользоваться «москитными» возможностями своего флота. Это то, что мы начали строить. Почему они мост разрушают - быстроходными катерами прорваться в Днестровский лиман и тогда высадку произвести. Это высоко маневренные, малоразмерные цели и с ними будет труднее бороться» – пояснил Жданов.

По словам эксперта, по ним надо применять артиллерию и Байрактары. Впрочем Жданов не уверен, что Россия решится на такую авантюру без поддержки с суши.

"А та группировка войск, что находится в Приднестровье не способна оказать на нас существенное военное влияние. Поэтому это все может остаться лишь угрозами и демонстрационными действиями, но не реальным десантом", - предположил Жданов.

Добавим, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины также сообщили, что россияне искусственно нагнетают ситуацию в Приднестровье.

«Осознавая отсутствие заметных успехов в так называемой “специальной операции” против Украины и эффективность действий украинских подразделений, оккупационное командование пытается создавать зоны нестабильности вблизи украинской границы и видимость угрозы нападения российских и пророссийских вооруженных формирований с территории Приднестровья», - заявили в ГУР.

Напомним, стало также известно, сколько еще десантных кораблей осталось в рф, чтобы осуществить высадку десанта.

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