Росія підвищує градус істерії в Придністров'ї, намагаючись втягнути у війну проти України і безпосередньо в бойові дії в Одеській області.

Про це в телеграмі пише військовий аналітик Олександр Коваленко.

Він зазначив, що після того як вчора в Тирасполі невідомі постріляли з РПГ-27 по вікнах однієї адміністративної будівлі, сьогодні впали антени радіоцентру Придністров'я, а так само, нібито з БПЛА були скинуті 60-мм міни натовського зразка на Тираспольський аеродром.

"Про 60-мм міни навіть коментувати не стану. Я так розумію ці боєприпаси розірвали аеродром на шматки, не залишивши цегли на цеглі, так?

В цілому ж по ситуації, очевидно, що Росія підвищує градус істерії в так званій ПМР, намагаючись її втягнути у війну проти України і безпосередньо в бойові дії в Одеській області.

Я неодноразово зазначав, що у російських окупантів на південному плацдармі недостатньо ресурсів, щоб здійснювати наступ на Миколаїв і Одесу. Але, розгорнувши другий фронт в Одеській області, вони сподіваються відтягнути ресурси ВСУ в цьому напрямку, послабивши їх в Миколаївській області", - пише Коваленко.

Але, за словами експерта, проблема в тому, що в самому Придністров'ї, точно так само як свого часу в Білорусі, не особливо горять бажанням класти свої життя в ім'я не здорових, кривавих амбіцій Кремля.

"Керівництву цього недоутворення прекрасно живеться в їх обмеженому світі, з корупцією і деребаном локального масштабу. А війна проти України може завершитися денацифікацією " ПМР " протягом 72 годин. Те, що Молдова не здатна була зробити три десятиліття, ЗСУ можуть провести за кілька днів і це в Тирасполі прекрасно розуміють.

Тому будуть підігравати російським кураторам, як робив два місяці тому Лукашенко, але не більше.

На подив у маріонеток і шісток Кремля куди більше розуму і розсудливості, ніж у їх покровителів.

З іншого боку, всі ці дрібні неподобства на території Придністров'я в рамках діяльності російської пропаганди цілком послужать черговим виправданням того, що забули ЗС РФ в Україні і чому гинуть десятки тисяч росіян у цій війні. Але якщо навіть відштовхуватися від цього, то незабаром у російських пропагандистів просто не залишиться свіжих виправдань повномасштабного вторгнення в Україну", - міркує Олександр Коваленко.

Нагадаємо, у британській розвідці повідомили про чергове місто, яке захопили окупанти.

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