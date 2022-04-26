Россия повышает градус истерии в Приднестровье, пытаясь втянуть в войну против Украины и непосредственно в боевые действия в Одесской области.
Об этом в телеграме пишет военный аналитик Александр Коваленко.
Он отметил, что после того как вчера в Тирасполе неизвестные постреляли из РПГ-27 по окнам одного административного здания, сегодня рухнули антенны радиоцентра Приднестровья, а так же, якобы с БПЛА были сброшены 60-мм мины НАТОвского образца на Тираспольский аэродром.
"Про 60-мм мины даже комментировать не стану. Я так понимаю эти боеприпасы разорвали аэродром в клочья, не оставив кирпича на кирпиче, да?
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В целом же по ситуации, очевидно, что Россия повышает градус истерии в так называемой ПМР, пытаясь её втянуть в войну против Украины и непосредственно в боевые действия в Одесской области.
Я неоднократно отмечал, что у российских оккупантов на южном плацдарме недостаточно ресурсов, чтобы осуществлять наступление на Николаев и Одессу. Но, развернув второй фронт в Одесской области, они надеются оттянуть ресурсы ВСУ в этом направлении, ослабив их в Николаевской области", - пишет Коваленко.
Но, по словам эксперта, проблема в том, что в самом Приднестровье, точно так же как в своё время в Беларуси, не особо горят желанием класть свои жизни во имя не здравых, кровавых амбиций Кремля.
"Руководству этого недообразования прекрасно живётся в их ограниченном мирке, с коррупцией и деребаном локального масштаба. А война против Украины может завершиться денацификацией “ПМР” в течение 72 часов. То, что Молдова не способна была сделать три десятилетия, ВСУ могут провести за несколько дней и это в Тирасполе прекрасно понимают.
Поэтому будут подыгрывать российским кураторам, как делал два месяца назад Лукашенко, но не больше.
На удивление у марионеток и шестёрок Кремля куда больше ума и здравомыслия, чем у их покровителей.
С другой стороны, все эти мелкие безобразия на территории Приднестровья в рамках деятельности российской пропаганды вполне послужат очередным оправданием того, что забыли ВС РФ в Украине и почему гибнут десятки тысяч россиян в этой войне. Но если даже отталкиваться от этого, то в скором времени у российских пропагандистов просто не останется свежих оправданий полномасштабного вторжения в Украину", - рассуждает Александр Коваленко.
Напомним, в британской разведке сообщили об очередном городе, который захватили оккупанты.
Как сообщала Politeka, Арестович ответил, что ждет россиян, решивших наступать на Кривой Рог.
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