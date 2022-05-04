Про це в ефірі Україна 24 заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов, коментуючи спроби загарбників знищити міст через Дністровський лиман.
«Шість кораблів у них ще залишилось десантних. Кожен корабель бере десь батальйон, тобто майже полк вони можуть висадити на нашу територію. Єдине що у нас залишається – це берегова оборона і, знову ж таки, ми змушені перекидати війська туди для того, щоб організувати цю оборону», - розповів Жданов.
На його думку, головна мета ворога - не стільки здійснити фактичну висадку, скільки змусити ЗСУ перекидати війська на інший напрямок.
«Для того, щоб розтягнути наші сили і трохи послабити Донбас чи взагалі Східний напрямок», - пояснив полковник.
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Додамо, що тим часом в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що росіяни штучно нагнітають ситуацію в Придністров'ї.
«Усвідомлюючи відсутність помітних успіхів у так званій “спеціальній операції” проти України та ефективність дій українських підрозділів, окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я», - заявили в ГУР.
В розвідці підкреслили, що росіяни нагнітають ситуацію в Придністров'ї, щоб використовувати її як психологічну атаку проти України та шукають шляхи розпорошення сил української армії під час складної оборонної кампанії з захисту українського Донбасу і Півдня країни.
Нагадаємо, молодий лейтенант з Одеси віддав своє життя за Україну.
Також Politeka.net писала, що юний одесит врятував людей, а сам загинув.
Кроме того Politeka.net повідомляла, що експерт розповів, чому мета ворога по сухопутному коридору через Одесу неможлива.