Силы ВСУ уменьшили возможности по высадке российского десанта, но полностью не ликвидировали.

Об этом в эфире Украина 24 заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, комментируя попытки захватчиков уничтожить мост через Днестровский лиман.

«Шесть кораблей у них еще осталось десантных. Каждый корабль берет где-то батальон, то есть почти полк они могут высадить на нашу территорию. Единственное что у нас остается – это береговая оборона и, опять же, мы вынуждены перебрасывать войска туда для того, чтобы организовать эту оборону», - рассказал Жданов.

По его мнению, главная цель врага - не столько осуществить фактическую высадку, сколько заставить ВСУ перебрасывать войска на другое направление.

«Для того, чтобы растянуть наши силы и немного ослабить Донбасс или вообще Восточное направление», - пояснил полковник.

Добавим, что тем временем в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что россияне искусственно нагнетают ситуацию в Приднестровье.

«Осознавая отсутствие заметных успехов в так называемой “специальной операции” против Украины и эффективность действий украинских подразделений, оккупационное командование пытается создавать зоны нестабильности вблизи украинской границы и видимость угрозы нападения российских и пророссийских вооруженных формирований с территории Приднестровья», - заявили в ГУР.

В разведке подчеркнули, что россияне нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины и ищут пути распыление сил украинской армии во время сложной военной кампании по защите украинского Донбасса и Юга страны.

Напомним, молодой лейтенант из Одессы отдал свою жизнь за Украину.

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