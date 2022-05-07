У мережі активно обговорюється новий успіх ЗСУ на острові Зміїному.

Подію прокоментував український політолог Юрій Романенко, наголосивши на важливості потрапляння:

"Ось вчора наші з Байрактара вдарили по такому кориту. (The Serna class, Russian designation Project 11770 (Десантний катер проекта11770 «Серна»

Воно призначене для перевезення десанту. З його допомогою можуть висадити десант у Бессарабії, але кажуть, що привіз на Зміїний "Тор", який Байрактарами теж знищили. Нептун на таке корито витрачати шкода, тому росіяни використовують їх для перевезення на острів Зміїний техніку і живу силу. Взагалі, на зміїному оркам не позаздриш їх там розстрілюють як в тирі. Зміїний-це друга Чорнобаївка, куди оркотня прибуває, щоб гарантовано здохнути".

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Крім того Politeka.net повідомляла, що молодий лейтенант з Одеси віддав своє життя за Україну.