В ночь на 8 мая в Одесской области работали украинские силы ПВО и сбили две крылатые ракеты оккупантов.
Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Одесская область. Ночью наши силы ПВО уничтожили две вражеские ракеты", - говорится в сообщении.
Местных жителей в очередной раз призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и не паниковать.
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Добавим, спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что угроза новых атак в регионе остается высокой.
Именно поэтому он призвал местных жителей не пренебрегать воздушной тревогой, быть внимательными и осторожными. Представитель ОГА просит соблюдать правилами поведения во время длительной комендантского часа, которая стартует 8 мая в 22:00, а закончится в 5:00 10 мая.
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