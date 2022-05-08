У Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації з'ясували, що російські хакери діють синхронно з окупантами. Ракетні удари, нанесені по Одесі 7 травня, координувалися кіберзлочинцями з рф.

"Одеса зазнала нового нападу з боку російських загарбників. Як повідомляють в оперативному командуванні "Південь", ворог завдав удару чотирма крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації. Приблизно в той же час на ворожих ресурсах з'явилися повідомлення із закликами до кібератаки на сайт Одеської міської ради", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці відомства в Facebook.

Нагадаємо, що 7 травня окупанти завдали 6 ракетних ударів по Одесі. Подробиці озвучила керівник прес-центру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, вдень у суботу, 7 травня, російські військові випустили по Одесі 6 ракет за допомогою стратегічної авіації. 4 снаряди влучили в цивільне підприємства в одному з житлових районів міста. В результаті розгорілася сильна пожежа, ліквідацією якої займаються рятувальники. Ще дві ракети потрапили у злітно-посадкову смугу, яка вже була знищена в результаті попередніх ударів.

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