В госслужбе спецсвязи и защиты информации выяснили, что российские хакеры действуют синхронно с оккупантами. Ракетные удары, нанесенные по Одессе 7 мая, координировались киберпреступниками из рф.

"Одесса подверглась новому нападению со стороны российских захватчиков. Как сообщают в Оперативном командовании «Юг», враг нанес удар четырьмя крылатыми ракетами с применением стратегической авиации. Приблизительно в то же время на вражеских ресурсах появились сообщения с призывами к кибератаке на сайт Одесского городского совета", - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Facebook.

Напомним, что 7 мая оккупанты нанесли 6 ракетных ударов по Одессе. Подробности озвучила руководитель пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, днем в субботу, 7 мая, российские военные выпустили по Одессе 6 ракет при помощи стратегической авиации. 4 снаряда попали в гражданское предприятия в одном из жилых районов города. В результате разгорелся сильный пожар, ликвидацией которого занимаются спасатели. Еще две ракеты попали во взлетно-посадочную полосу, которая уже была уничтожена в результате предыдущих ударов.

Напомним, Защитник Мариуполя опубликовал пронзительное послание: "Время истекает...".

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