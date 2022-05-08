Війська в невизнаному Придністров’ї, що межує з Одеською та Вінницькою областями України, перебувають у повній бойовій готовності. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Наголошується, що на Бессарабському напрямку обстановка залишається напруженою.
«Збройні формування в Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності “Повна”», - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що кораблі чорноморського флоту російської федерації в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.
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Додамо, речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що загроза нових атак у регіоні залишається високою.
Саме тому він закликав місцевих мешканів не нехтувати повітряною тривогою, бути уважними й обережними. Представник ОДА просить дотримуватися правилами поведінки під час тривалої комендантської години, яка стартує 8 травня о 22:00, а закінчиться о 5:00 10 травня.
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